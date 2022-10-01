Экономист Масленников: ограничение цен на нефть из РФ ударит по Западу

Федеральное агентство новостей Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников оценил последствия инициативы стран «Большой семерки» по установлению искусственного «потолка» цен на российскую нефть.
Федеральное агентство новостей Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников оценил последствия инициативы стран «Большой семерки» по установлению искусственного «потолка» цен на российскую нефть.
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