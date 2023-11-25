На вокзале в Екатеринбурге задержали 31-летнего мужчину, который находился в розыске

В Екатеринбурге на станции Екатеринбург — Пассажирский сотрудники уголовного розыска линейного отдела полиции задержали 31-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске, сообщили в Управлении на транспорте МВД по УрФО.
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