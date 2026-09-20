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Татар-информ

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Денис Басариев выиграл 25-й iPhone 17 на выборах в Татарстане

Денис Басариев выиграл 25-й iPhone 17 на выборах в Татарстане

Скриншот трансляции ТНВ Обладателем 25-го iPhone 17 в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы!» стал Денис Басариев.

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