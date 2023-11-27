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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор ОКР Сенглеев: «В 2022-м букмекеры отчислили спорту 13 млрд рублей, в 2023-м – уже 18 млрд»

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев высказался об отчислениях букмекеров российскому спорту.

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