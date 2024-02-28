Экс-агент ЦРУ Бэр заявил о мыслях Макрона, что Украина долго не продержится

По мнению бывшего агента ЦРУ Роберта Бэра, заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину свидетельствует о том, что Париж не уверен в долгосрочной устойчивости Украины.
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