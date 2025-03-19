Крыша трибун рухнула на омском стадионе «Динамо». Дыру в центральной части конструкции заметили очевидцы.
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Крыша трибун рухнула на омском стадионе «Динамо». Дыру в центральной части конструкции заметили очевидцы.