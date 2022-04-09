Дана Борисова победила блогершу Диденко на турнире «Наше Дело»

В рамках турнира промоушена поп-ММА «Наше Дело» телеведущая Дана Борисова провела бой против блогерши Екатерины Диденко.

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