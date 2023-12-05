Клычков рассказал, когда и где пройдёт Губернаторская ёлка

На Губернаторскую ёлку в 2023 году планируют пригласить более 600 детей. 4 декабря в ходе прямой линии с Андреем Клычковым глава региона рассказал о новогодних мероприятиях, которые проведут в канун Нового года.
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