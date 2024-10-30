Всё будет хорошо везде - просто не мгновенно...

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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При   обсуждении  поста Украину нельзя освободить, потому что она не оккупирована, вызвавшего  достаточно  бурное   одобрение  в  комментах,  состоялась  интересная   дискуссия,  которую  мы  сегодня    вынесем   в  отдельный  пост.

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