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Психиатр объяснил феномен более вкусной еды из чужой тарелки

Психиатр объяснил феномен более вкусной еды из чужой тарелки

Российский исследователь, психиатр Валентин Скрябин из Московского научно-практического центра наркологии, доказал, что еда из чужой тарелки всегда кажется вкуснее, и объяснил этот феномен через стыд, чувство вины и инстинкт «добытчика».

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