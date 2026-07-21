Психиатр объяснил феномен более вкусной еды из чужой тарелки

Российский исследователь, психиатр Валентин Скрябин из Московского научно-практического центра наркологии, доказал, что еда из чужой тарелки всегда кажется вкуснее, и объяснил этот феномен через стыд, чувство вины и инстинкт «добытчика».
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