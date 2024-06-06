Россиянам назвали рекордную сумму трат на содержание китайского автомобиля

Содержание китайского кроссовера в России обходится в 500 тысяч рублей ежегодно. Именно такую сумму подсчитали эксперты Росконтроля с учетом расходов на страховку, техобслуживание, мелкий ремонт, замену резины, а также оплату налогов и сборов, сообщает PRIMPRESS.