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Житель Актау снял на видео подозрительную активность под окнами

Житель Актау снял на видео подозрительную активность под окнами

Двое людей несколько минут осматривали кусты под окнами жилого дома, передает inAktau.kz. На кадрах, снятых из окна многоэтажки, видно, как два человека находятся среди кустов возле проезжей части.

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