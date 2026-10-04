Житель Актау снял на видео подозрительную активность под окнами

Двое людей несколько минут осматривали кусты под окнами жилого дома, передает inAktau.kz. На кадрах, снятых из окна многоэтажки, видно, как два человека находятся среди кустов возле проезжей части.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Сколько стоит вал...
- Глава государства...
- M Волонтеры требуют...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым