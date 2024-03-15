В Магнитогорске вырос спрос на коммунальщиков и аграриев

В Магнитогорске (Челябинская область) вырос спрос на коммунальщиков и аграриев. Как сообщил директор категории «Офисные профессии» платформы «Авито Работа» Кирилл Пшеничных, увеличение потребности за год достигло 31-42%.
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