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Сын Дмитрия Марьянова получил хорошую компенсацию за кончину знаменитого отца

Сын Дмитрия Марьянова получил хорошую компенсацию за кончину знаменитого отца

Стало известно, что сын покойного Дмитрия Марьянова получил материальную компенсацию за смерть отца в размере 1 миллион рублей.

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