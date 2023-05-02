«Российское – значит, плохое!»

Локк и Демосфен На самом деле, при мне, про наши, российские товары, говорят и пишут немного в более грубой форме, но я таких слов не использую вообще, и уж точно, их нельзя использовать здесь, на Дзене.
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