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Царьград

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Контратаки противника отбиты: Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Контратаки противника отбиты: Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Военкор Котенок рассказал, как обстоят дела на Красноармейском направлении, где ВСУ попытались контратаковать русскихСегодня ночью в телеграм-канале русского военного корреспондента Юрия Котенка появилась сводка по Красноармейскому направлению.

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