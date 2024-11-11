Гидрометцентр Карелии: “Метеорологическая зима в этом году опоздает”

Карельские синоптики сделали прогноз на зимнюю погоду в ноябре. Ждать ли снега в ближайшем будущем и низких температур? В воскресенье, 10 ноября, началось постепенное понижение температуры воздуха, вызванное влиянием скандинавского антициклона.
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