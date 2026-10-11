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Николай Басков готовится к 50-летию, несмотря на травму, семейную драму и «боль» в сердце

Николай Басков готовится к 50-летию, несмотря на травму, семейную драму и «боль» в сердце

Николай Басков всё реже появляется на публике в привычном образе — с блёстками, широкой улыбкой и имиджем «натурального блондина».

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