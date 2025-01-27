В Китае нашли гору, состоящую из золота. Обесценит ли это драгоценные запасы банков

Константин Смирнов: Весь мир живет в предвкушении краха доллара, поэтому золота слишком много не будет Михаил Зубов Фото: Li Guanyu/VCG/Visual China Group/TASS Материал комментируют: Константин Смирнов В горах китайской провинции Хэнань, которая известна своими монастырями, включая Шаолинь, геологи обнаружили невиданные прежде запасы золота.
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