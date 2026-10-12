СМИ рассказали о звонках командирам ВСУ из Белого дома с прямыми угрозами

Администрация президента США Дональда Трампа напрямую связалась с представителями правительства Украины и высокопоставленными военными, пригрозив прекратить поставки вооружений и передачу разведывательных данных.
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