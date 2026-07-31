Специалисты «Водоканала» назвали самые необычные находки в канализации Казани

Главной причиной засоров канализации в Казани по-прежнему остается человеческий фактор. Об этом сообщили специалисты МУП «Водоканал», отметив, что из труб регулярно приходится извлекать предметы, которые не должны туда попадать.
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