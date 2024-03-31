Известия/Павел Волков Режим контртеррористической операции ввели в двух районах Махачкалы и Каспийске.
Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске
Комментарии
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Андрей Алферов
Враг - США (В.Путин) Только создание угрозы территории США,для цели равной и неделимой безопасности остановит агрессию США на территорию нашего Отечества. Должен быть массовый запрос общества о смене военной доктрины ответно-встречного удара на военную доктрину, превентивного удара, вззаимного нацеливания, как было при СССР до Ельцинской декларации 1994 года. Тогда гегемон остановится. В противном случае и до Урала ,и до Сахалина будут бомбить.
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