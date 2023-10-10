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Reuters сообщило о добровольных показаниях Байдена в расследовании

Reuters сообщило о добровольных показаниях Байдена в расследовании

Президент США Джо Байден добровольно дал показания в рамках расследования по делу о хранении в своем аналитическом центре и доме секретных документов, которые относятся к тому времени, когда он занимал пост вице-президента в период с 2008 по 2016 годы.

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