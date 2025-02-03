Касаткин: более 20 тысяч латвийцев заинтересовались механизмом переезда в Россию

Спрос на переселение за последние годы значительно вырос Более 20 тысяч граждан Латвии интересуются участием в механизмах переселения в Россию, рассказал в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин.
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