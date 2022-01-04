«Пошевелите ногами»: Академик Бокерия знает, как продлить жизнь минимум на шесть лет

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия убежден, что человек, который ходит два часа в неделю, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни.