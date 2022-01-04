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«Пошевелите ногами»: Академик Бокерия знает, как продлить жизнь минимум на шесть лет

«Пошевелите ногами»: Академик Бокерия знает, как продлить жизнь минимум на шесть лет

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия убежден, что человек, который ходит два часа в неделю, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни.

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