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Рахмонов о Джеффе Ниле: «Он был чересчур большой»

Шавкат Рахмонов (17-0) поделился впечатлениями от боя с Джеффом Нилом (15-5) на UFC 285. «Я ожидал, что он крепкий боец, но еще он вес не сделал.

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