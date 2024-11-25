Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Большие друзья мигрантов" пошли ва-банк. Депутат и муфтий вступили в дерзкий спор с Путиным: "РФ - это не русское государство"

"Большие друзья мигрантов" пошли ва-банк. Депутат и муфтий вступили в дерзкий спор с Путиным: "РФ - это не русское государство"

Фото: коллаж Царьграда. Происходящие в России изменения в мигрантской политике говорят о том, что у "больших друзей мигрантов" остаётся всё меньше власти и шансов на продвижение своей повесточки, а потому они, вероятно, решили идти ва-банк.

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Комментарии
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vladimir vedenkin
Похоже муфтий и некоторые депутаты сознательно иногда в агрессивной форме работают на развал РФ. Носителей такой деятельности логично приравнять к иноагентам с соответственными поручениями правоохранительным органам.
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21 час.
NP
Nina Pudikova
Действует по принципу; что хочу - то и ворочу...
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18 час.

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