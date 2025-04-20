Руан (WTA). Финал. Свитолина сыграет с Данилович

Сетка турнира здесь. Open Capfinances Rouen Métropole Руан, Франция 14 – 20 апреля 2025 WTA 250 Призовой фонд – 275 094 евро Открытые корты, грунт Финал Элина Свитолина (Украина) Ольга Данилович (Сербия) Дата проведения 20 апреля, 16.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Миранчук о сервисе в США: «Мы в России привыкли, что если ты платишь, все должно быть на высоком уровне. Здесь люди не знают, что может быть так, им это нормально»
- Соболенко за рост призовых на «Больших шлемах»: «Топы создают зрелище, нам должны платить больше»
- Махачев выложил фото со сборов: «Две недели в суровых горах Цумадинского района»
Свежие комментарии