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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руан (WTA). Финал. Свитолина сыграет с Данилович

Сетка турнира здесь. Open Capfinances Rouen Métropole Руан, Франция 14 – 20 апреля 2025 WTA 250 Призовой фонд – 275 094 евро Открытые корты, грунт Финал Элина Свитолина (Украина)  Ольга Данилович (Сербия) Дата проведения 20 апреля, 16.

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