Добрый Мир
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Добрый Мир

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Киев. Харьков. Далее везде? За сутки до удара Макрон передумал быть Наполеоном

Киев. Харьков. Далее везде? За сутки до удара Макрон передумал быть Наполеоном

Фото: freepikСегодня 138K прочитали Ночь на 11 апреля была для противника особенно жаркой: взрывы слышал каждый регион.

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Комментарии
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ВИ
Владимир Иванов
макароныч как козёл зовёт стадо бычков на убой а сам в нужный момент смоется.
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9 час.
Сергей Федотов
Рати без павших не бывает. Так ещё наши древние говорили. Вот только об этом цеэвропейцам нужно было думать когда ещё только-только начинали скакать &quot;Москаляку на гиляку&quot; и &quot;убей русню&quot;. Вы из них или из доморощеного, отечественного либерального Gоvnа?
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6 час.
vagas Karlito
Пройдет немного  времени и каждый  хохол будет рад указать где  сидят французы и станет радоваться как их раскромсают на куски!))))
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2 час.

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