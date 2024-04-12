Киев. Харьков. Далее везде? За сутки до удара Макрон передумал быть Наполеоном

Сергей Федотов

Рати без павших не бывает. Так ещё наши древние говорили. Вот только об этом цеэвропейцам нужно было думать когда ещё только-только начинали скакать "Москаляку на гиляку" и "убей русню". Вы из них или из доморощеного, отечественного либерального Gоvnа?