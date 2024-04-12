Фото: freepikСегодня 138K прочитали Ночь на 11 апреля была для противника особенно жаркой: взрывы слышал каждый регион.
Киев. Харьков. Далее везде? За сутки до удара Макрон передумал быть Наполеоном
Комментарии
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ВИ
Владимир Иванов
макароныч как козёл зовёт стадо бычков на убой а сам в нужный момент смоется.
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9 час.
Сергей Федотов
Рати без павших не бывает. Так ещё наши древние говорили. Вот только об этом цеэвропейцам нужно было думать когда ещё только-только начинали скакать "Москаляку на гиляку" и "убей русню". Вы из них или из доморощеного, отечественного либерального Gоvnа?
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6 час.
vagas Karlito
Пройдет немного времени и каждый хохол будет рад указать где сидят французы и станет радоваться как их раскромсают на куски!))))
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2 час.
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