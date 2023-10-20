"Просто валятся сверху": полчища тараканов кошмарят жителей Приморья

Полчища тараканов не дают покоя жителям улицы Воровского в Уссурийске. Один из домов буквально кишит вредителями: по словам местных, насекомые просто сыплются сверху, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Tg-канал @mark2_che (18+).