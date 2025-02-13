В Томске сотрудник патрульно-постовой службы полиции уберёг подростка от необдуманного поступка

В дневное время 10 февраля в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска от неравнодушных граждан поступило сообщение о том, что на Коммунальном мосту через реку Томь за ограждением находится молодой человек.
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