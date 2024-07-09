"Газпром-Медиа Холдинг" укрепляет сотрудничество с Китаем в сфере медиа и технологий

Делегация руководства и цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» во главе с генеральным директором холдинга Александром Жаровым посетила Китай с рабочим визитом, направленным на укрепление сотрудничества в сфере медиа и технологий.
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