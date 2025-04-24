В Саратовской области обсудили вопросы профилактики межнациональных конфликтов в молодежной среде

Аудиторией очередной тематической встречи стали студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
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