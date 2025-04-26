Животные против борщевика: какие виды могут уничтожить ядовитые заросли

Сначала информация для тех, кто не в курсе. Борщевик Сосновского — очень опасное растение-вредитель, которое размножается в геометрической прогрессии, уничтожает многие местные виды флоры и отличается исключительной выживаемостью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии