Зеленский внедрил новые санкции против связанных с Россией личностей

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие новые антироссийские санкции. Под ограничения Киева попали 51 физическое лицо и 220 юридических лиц, связанных с Россией.
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