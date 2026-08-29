Четыре страны Южной Америки увеличат переработку критически важных минералов

Правительства Чили, Аргентины, Боливии и Перу подписали в Сантьяго совместную декларацию о стратегических полезных ископаемых, направленную на углубление региональной интеграции.
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