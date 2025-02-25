⚡️ Евросоюз ввел санкции против Крыма в сфере экономики ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России, под который попали 48 физических и 35 юридических лиц.
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⚡️ Евросоюз ввел санкции против Крыма в сфере экономики ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России, под который попали 48 физических и 35 юридических лиц.