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Биометрия идет в массы. Россияне распробовали цифровизацию

Биометрия идет в массы. Россияне распробовали цифровизацию

18 миллионов россиян теперь имеют биометрические профили на портале ГосуслугВ ходе форума Digital Almaty 2024 министр цифрового развития России Максут Шадаев рассказал о значительных успехах в развитии системы цифровой идентификации.

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