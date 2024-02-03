Биометрия идет в массы. Россияне распробовали цифровизацию

18 миллионов россиян теперь имеют биометрические профили на портале ГосуслугВ ходе форума Digital Almaty 2024 министр цифрового развития России Максут Шадаев рассказал о значительных успехах в развитии системы цифровой идентификации.
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