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Царьград

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В Туапсе ввели свободное посещение школ и детсадов после атаки ВСУ

В Туапсе ввели свободное посещение школ и детсадов после атаки ВСУ

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале сообщил о том, что в связи с недавними атаками ВСУ посещение образовательных учреждений теперь является делом усмотрения родителей.

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