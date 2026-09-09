Разделившийся на два лагеря некогда коллективный Запад хоть и продолжает вскладчину финансировать Украину, однако затянувшийся конфликт и полное нежелание Киева его как-то завершать постепенно повышают уровень раздражения — как минимум за океаном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ПК Последний путь: к...
- LZ Я работал при Соц...
- Гуманитарная ката...
"Во всём виновата Украина". Это не сенсационное признание Вашингтона, это его политическая уловка. Именно Вашингтон разрабатывал план нападения на Россию из Украины!