БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Во всём виновата Украина: сенсационное признание Вашингтона

Во всём виновата Украина: сенсационное признание Вашингтона

  Разделившийся на два лагеря некогда коллективный Запад хоть и продолжает вскладчину финансировать Украину, однако затянувшийся конфликт и полное нежелание Киева его как-то завершать постепенно повышают уровень раздражения — как минимум за океаном.

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