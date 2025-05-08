В Госдуме предложили бесплатно показывать фильмы о ВОВ в кинотеатрах

С инициативой выступила партия «Справедливая Россия – За правду» Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду», депутат Государственной думы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением организовать бесплатные показы фильмов о Великой Отечественной войне и защитниках Родины в кинотеатрах.