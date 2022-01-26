Поплатился карьерой за правду: "Командующий ВМС ФРГ подал в отставку после скандальных заявлений о Крыме"

Командующий ВМС Германии Шенбах подал в отставку. Фото: Liga.net Командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах после скандального заявления о том, что Крым больше никогда не присоединится к Украине, подал в отставку.