НЕВСКИЕ НОВОСТИ

501 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Человек Русский
    Я считаю что надо бы ВВП снять мараторий на смертную казнь, в каждом городе устроить по площадке с висельницой, накос...Увольнение доцент...
  • Елена Богатова
    Надо было посадить препода! Есть же закон! А за глумление над памятью ещё и морду набить! Сами трусы, потому себя так...Увольнение доцент...
  • Мария Калинина
    Зачем делают клоунаду с ребенком«Просто настоящий...

«Город отойдет от холодного шока»: когда в Петербург вернется летняя жара выше 20 градусов

Средняя температура воздуха в Северной столице в первые дни лета упала ниже +10 градусов. С какого дня в городе вновь потеплеет, НЕВСКИМ НОВОСТЯМ рассказал синоптик Александр Шувалов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх