«Город отойдет от холодного шока»: когда в Петербург вернется летняя жара выше 20 градусов

Средняя температура воздуха в Северной столице в первые дни лета упала ниже +10 градусов. С какого дня в городе вновь потеплеет, НЕВСКИМ НОВОСТЯМ рассказал синоптик Александр Шувалов.
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