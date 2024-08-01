У Зеленского заподозрили раздвоение личности

Президент Украины Владимир Зеленский может страдать раздвоением личности. В этом его заподозрил депутат Верховной Рады республики Александр Дубинский, пребывающий в СИЗО, после противоречивых высказываний украинского лидера то о переговорах с Россией, то о невозможности прекратить огонь в зоне конфликта, он написал об этом в Telegram-канале.
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