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У Зеленского заподозрили раздвоение личности

У Зеленского заподозрили раздвоение личности

Президент Украины Владимир Зеленский может страдать раздвоением личности. В этом его заподозрил депутат Верховной Рады республики Александр Дубинский, пребывающий в СИЗО, после противоречивых высказываний украинского лидера то о переговорах с Россией, то о невозможности прекратить огонь в зоне конфликта, он написал об этом в Telegram-канале.

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