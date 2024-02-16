Похороны по-марсиански, или Как будут выглядеть кладбища на Красной планете

Люди всерьез решили колонизировать Марс уже в самом ближайшем будущем. Поэтому ежегодно разрабатывают сотни новых технологий, которые помогут решать различные проблемы, экзотические для Земли, но актуальные для Красной планеты.
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