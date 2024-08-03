У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9

У берегов Курильских островов произошло землетрясение, его магнитуда колеблется от 4,7 до 4,9. Как сообщил Европейский Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), сейсмособытие магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатского края - в районе расположения Курильской гряды.