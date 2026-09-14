«Односторонний ультиматум!» – в Киеве возмущены призывами Трампа не бить по НПЗ РФ

Дональд Трамп в эфире Fox News обратился к Зеленскому с призывом прекратить атаки на объекты, связанные с дизельным топливом в России.
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