В тамбовский тариф на вывоз мусора могли заложить "лишние" 154 млн рублей

При расчёте тарифа на услугу по обращению с коммунальными отходами на 2023 год было учтено расстояние от Котовска до экотехнопарка "Центральный" в Сосновском округе – объекта, который "Тамбовская сетевая компания" не построила до сих пор.
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