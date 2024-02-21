Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В тамбовский тариф на вывоз мусора могли заложить "лишние" 154 млн рублей

В тамбовский тариф на вывоз мусора могли заложить "лишние" 154 млн рублей

При расчёте тарифа на услугу по обращению с коммунальными отходами на 2023 год было учтено расстояние от Котовска до экотехнопарка "Центральный" в Сосновском округе – объекта, который "Тамбовская сетевая компания" не построила до сих пор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх