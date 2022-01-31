Биолог спрогнозировала «затишье» в ситуации с коронавирусом

В России после спада волны заболеваемости из-за омикрон-штамма коронавируса наступит «затишье». Ситуацию с COVID-19 в стране спрогнозировала доктор биологических наук Анча Баранова в эфире стрима RT «Летучка», его трансляция ведется на YouTube.
В России после спада волны заболеваемости из-за омикрон-штамма коронавируса наступит «затишье». Ситуацию с COVID-19 в стране спрогнозировала доктор биологических наук Анча Баранова в эфире стрима RT «Летучка», его трансляция ведется на YouTube.
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