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Биолог спрогнозировала «затишье» в ситуации с коронавирусом

В России после спада волны заболеваемости из-за омикрон-штамма коронавируса наступит «затишье». Ситуацию с COVID-19 в стране спрогнозировала доктор биологических наук Анча Баранова в эфире стрима RT «Летучка», его трансляция ведется на YouTube.

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