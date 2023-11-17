ПО распознает паспорта. Нейросеть научилась читать рукописное заполнение документов

Российская компания разработала передовую систему распознавания паспортов с возможностью работы с рукописным текстомКомпания Smart Engines, работающая в области искусственного интеллекта, совершила значительный прорыв в технологии распознавания документов, разработав нейронную сеть, способную комплексно распознавать паспорта, включая рукописный текст.
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